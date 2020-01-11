Игорь Крутой за полгода стал успешным блогером

Игорь Крутой всегда много работал, у него плотный график и регулярные съемки на центральных телеканалах страны. Однако особенного внимания журналистов к своей личной жизни известный продюсер не вызывал. Он состоит в браке с Ольгой Крутой, от которого у них есть две дочери и одна внучка. Лишь в 2019 году Игорь Крутой стал больше рассказывать о подробностях личной жизни в микроблоге. На своей странице в социальной сети Instagram маэстро делится с подписчиками видеороликами после встреч с родными и сюжетами своих концертов. В блоге продюсер публикует кадры, сделанные во время занятий спортом, показывает, как поет, а также рассказывает о своих протеже.Игорь Крутой с радостью начинает диалоги с поклонниками, а также оставляет комментарии под постами простых людей, творчеством которых продюсер искренне интересуется.