"Оскар 2020": Прогнозы букмекеров и другие факты о премии





Церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. «Оскар» почти каждый год оказывается в центре множества скандалов. Недавно представители Американской киноакадемии сообщили, что мероприятие пройдет без ведущего. В минувшем году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам, так как Кевин Харт отказался от предложения из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter. Спустя несколько дней после мероприятия актер извинился за высказывания. Вместо него статуэтки вручали различные американские звезды и спортсмены.Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты «Оскара» еще в минувшем году. Прогнозами на этот счет поделилась компания Gold Derby. По словам ее специалистов, основным претендентом на получение «Оскара» за лучший фильм является «Ирландец». Режиссером ленты выступил знаменитый Мартин Скорсезе. В одном из интервью он рассказывал, что изначально картина должна была выйти в полноценный прокат, но киностудии отказались выделять бюджет. Кроме того, сюжет сложно было уложить в привычные два часа, так как режиссер хотел детально раскрыть всех персонажей. Из-за этого он обратился к руководству стримингового сервиса Netflix, любезно согласившегося взяться за проект. Скорсезе пригласил всего несколько именитых актеров, среди которых Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши. Это дало возможность сэкономить на бюджете. Критики положительно отозвались о ленте, назвав ее «лучшей работой Скорсезе».Еще одним ярким претендентом на «Оскар» за лучший фильм является «Джокер». Лента, основанная на комиксах о Бэтмене, побила все рекорды по сборам среди фильмов с рейтином R. Титульную роль в ней исполнил Хоакин Феникс. По данным СМИ, всего несколько дней назад актера задержали за участие в митинге против загрязнения экологии. Сам Феникс пока не прокомментировал слухи, но заверил, что будет присутствовать на вручении премии. Не исключено, что именно он будет отмечен «Оскаром» за лучшую мужскую роль. Среди женщин наиболее вероятной претенденткой является Рене Зеллвегер, снявшаяся в картине «Джуди».За звание лучшего фильма будет бороться и лента «Однажды в Голливуде», режиссером которой выступил Квентин Тарантино. Многие критики отмечают, что ее шансы на победу малы, так как постановщик решил отойти от канонов современного популярного кино, ударившись в артхаус. Из-за этого не все зрители остались в восторге от картины, назвав ее слишком затянутой и долгой. Сам Тарантино несколько раз заявлял, что считает «Однажды в Голливуде» одной из лучших своих работ. Более вероятной выглядит победа Брэда Питта, который может получить статуэтку за роль второго плана в вышеуказанной ленте.Еще одной громкой премьерой минувшего года, которая может претендовать на «Оскар», является картина «Брачная история». Примечательно, что фильм является вторым релизом от Netflix, которому сулят главный приз. Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер играют пару, которая в процессе развода пытается отвоевать право опеки над ребенком. Фильм имеет интригующий сценарий и философскую развязку, чем привлекает зрителей. По мнению критиков, артистка за роль в ленте может получить статуэтку «Лучшая актриса второго плана». Выделяется на фоне остальных и Лора Дерн, сыгравшая нахального юриста главной героини.«Оскар» в текущем году не только привлек внимание прессы и зрителей из-за разнообразия картин, но и позволил кинокомпаниям заработать дополнительные средства. Ленту «Джокер», которая собрала в прокате более 1 миллиарда долларов, собираются вернуть на экраны. По словам режиссера Тодда Филлипса, посмотреть ленту можно будет только в IMAX на территории США.В текущем году изменились и некоторые правила вручения премии. Так, «Лучший фильм на иностранном языке» решили переименовать в «Международный художественный фильм». По словам представителей киноакадемии, само слово «иностранный» является устаревшим, ввиду чего пришлось заменить его на более актуальное.Изменились и правила для картин, представленных в категориях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший игровой фильм». Теперь они должны будут в обязательном порядке демонстрироваться в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке до вручения премии. Анимационным фильмам для попадания в шорт-лист нужно находиться в прокате не менее одного года.