На уход с проекта "Дом-2" номинированы Анна Брянская, Илья Подобрей и Никита Уманский





Уже давно на телешоу не появлялось новых ярких и интересных личностей, а старые участники проекта вообще обленились и не показывают никакой активности. Поэтому на этой неделе на голосование номинированы кандидатуры Никиты Уманского, Ильи Подобрея и Анны Брянской. Именно кто-то из них должен будет покинуть проект в эту субботу.Кандидатура Ильи уже давно напрашивается на уход с проекта вместе с его девушкой Сашей Узерцовой. В отличие от Подобрея Уманский не планирует покидать периметр телестройки. Недавно он был принят в касту «неприкасаемых», к ним относятся те участники, у которых на проекте много друзей, с которыми они обсуждают остальных «неудачников», посещают тренажёрный зал, организовывают различные конкурсы.