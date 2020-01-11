Хоакин Феникс задержан полицией во время акции протеста Джейн Фонды против изменений климата





Как передает телеканал CNN, в Вашингтоне протестующие собрались, чтобы напомнить политикам о климатических изменениях. Обладатель “Золотого глобуса” Хоакин Феникс присоединился к гражданам вместе с Мэгги Джилленхол и 82-летней Джейн Фондой. Актриса уже четыре раза была арестована полицией, а для звезды “Джокера” этот опыт стал первым. В частности, он выступил против компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива.Хоакин Феникс является веганом и благодаря ему на недавнем “Золотом глобусе” было такое меню. Артист выступает против животноводства, негативно влияющего на экологию.