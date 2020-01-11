Нюша в соблазнительном купальнике поразила поклонников своей естественной красотой

Нюша вместе с Игорем Сивовым и дочерью Симбой отдыхают на Бали. Певица поделилась кадрами, на которых она позирует в черном купальнике, хвастаясь своей прекрасной фигурой. Артистка сидит на краю бассейна в позе йоги. Внимание привлекает также яркий маникюр знаменитости. Молодая мама во время отдыха предпочла выглядеть естественно, отказавшись от макияжа. Ее распущенные волосы красиво спадают вдоль плеч. Под опубликованным снимком певица философски написала, что нет ничего отдельного от нашего сознания, и что: «мы сами являемся заказчиками всех своих уроков и «наказаний».Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев., - поражались подписчики естественной красоте певицы.