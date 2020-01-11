Физики выяснили, как спагетти размягчаются во время приготовления





Натаниэль Голдберг и Оливер О’Рейли из университета Калифорнии определили как спагетти становятся мягкими в воде. Они разместили макаронное изделие таким образом, чтобы с одной стороны оно касалась дна кастрюли, а с другой — стенки, и принялись анализировать. Спустя короткий промежуток времени макаронина провисла, потом постепенно стала опускаться ко дну, и, в довершении, её верх перестал опираться на стенку. Самое логичное пояснение данного процесса заключается в том, что вода воздействует на спагетти и делает их мягкими, а сила притяжения вынуждает их менять форму. Однако оно является только наполовину правильным. Если макаронина вынимается из воды на этапе начальной деформации, то её изгиб может сохраниться.Для создания модели учёные поменяли макаронное изделие на гнущийся стержень. При помощи принципа эластики Эйлера и вдохновляясь идеями из раздела механики растущих стержней эксперты определили все этапы приготовления макарон. Для испытания модели они провели исследование с одной нитью спагетти, которую погрузили в воду комнатной температуры. Каждые 15 секунд физики обозначали положение верхнего края макаронного изделия. Специалисты из университета Калифорнии полагают, что данная модель будет полезна в промышленных масштабах кулинарии. При её использовании определяется стадия готовности изделий с помощью оценки степени их деформации.