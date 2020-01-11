Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Балинская подтвердила уход Юлии Ефременковой из проекта





После прихода на проект "Дом-2" Антона Беккужева в качестве нового телеведущего организаторы отмечали, что он будет работать на этой должности только временно, пока Юлия Ефременкова отдыхает в отпуске. Тем не менее, все чаще в Сети стали появляться слухи, что блондинка ушла навсегда и больше не вернется. Догадки поклонников подтвердила в Instagram Анастасия Балинская.Тем не менее, причина такого решения остается неизвестной. Экс-участница реалити-шоу рассказала, что Юлии Ефременковой отказали в продолжении контракта, из-за того, что она заболела на Сейшельских островах кишечной инфекцией. Тогда знаменитость рассказала своей многомиллионной армии поклонников, что на островах медицинские услуги оставляют желать лучшего, диагноз ей не могли поставить на протяжении нескольких дней, да еще и вылечили с трудом.Данная версия вполне может оказаться правдивой, ведь организаторы "Дом-2" сотрудничают со многими туристическими компаниями, а негативный отзыв Юлии Ефременковой испортил статистику и агентства потеряли прибыль.