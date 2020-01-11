Звезда «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ о возращении к миллиардеру: «Я прогибалась и унижалась»





Девушка на собственном примере показала, что ради чувств можно пойти на многое. Совсем недавно у нее получилось не только возобновить отношения с экс-кавалером, но и отправиться вместе с ним на отдых в Египет.Чтобы вернуть бывшего избранника, Кристине Бухынбалтэ пришлось пройти через целый ряд непростых испытаний. В своем личном блоге она написала, что после участия в «Дом-2» молодой человек на протяжении двух месяцев не подпускал ее к себе даже близко. Ей приходилось только ждать, а иногда даже унижаться перед ним, но все было ради любви.Когда Кристина Бухынбалтэ общалась со своими подписчиками, то отметила, чтобы вернуть любимого человека она сделала первый шаг.Поклонники Кристины подчеркнули, что не понимают ее, ведь ранее она рассказывала о своем бывшем возлюбленном такие вещи, которые нельзя забыть или простить. Бухынбалтэ сказала в ответ: они оба исправились и хотят быть вместе всегда.