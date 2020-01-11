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Полина Гренц назвала сильные переживания после расставания с возлюбленным “пощечинами за проявления слабости”

Актриса Полина Гренц поделилась переживаниями после расставания с молодым человеком. Она описала “пощечины за проявления слабости” в Instagram.

Полина Гренц смогла проснуться с легкостью на душе именно 1 января после Нового года. Актриса описала свое состояние как избавление от боли, которая тревожила ее долгое время. Около полугода она находилась в отчаянии из-за расставания с молодым человеком. Гренц пыталась его забыть или “отрезать” чувства, но ничего не помогало. Звезда была готова на все ради него, даже просто быть рядом, чтобы видеть улыбку. Артистка считает, что любила его сильнее чем кто-либо в мире, разумеется, после семьи. В итоге время помогло ей справиться со сложной ситуацией, в частности, оно принимало ее в любых состояниях и “давало пощечину” за каждое проявление слабости.

Полина Гренц рада этому опыту в своей жизни, поскольку столкнулась с искренней любовью. Она пообещала всегда помнить первую встречу, на которой молодой человек был готов ей “все рассказать”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09

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