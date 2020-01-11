Участники проекта "Дом-2" Саша Черно, Ольга Рапунцель и Роман Капаклы на программе "Бородина против Бузовой" встретились со своими хейтерами





Как выяснилось позже, приглашения рассылали очень многим, при этом обещали оплатить пребывание и проезд в студию. Однако решились придти на эфир только некоторые лица, которые в итоге признались, что на самом деле у них психологические проблемы. Одна из критикующих Черно антипоклонниц и вовсе расплакалась при общении с беременной участницей реалити-шоу. Девушка отметила, что ей после критики в соцсети становится легче на душе, хотя сама понимает, что это плохо.Были на программе и преданные фолловеры супруги Иосифа Оганесяна, они поддержали кумира, отметив, что негативно в ее адрес высказываются зря. Таким образом Саша Черно в очередной раз убедилась в своей правоте, а причиной, по мнению зрителей, стало то, что организаторы пригласили на телевидение простых людей, которые растерялись и просто не смогли толком объяснить свою позицию.