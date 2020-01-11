Медики рассказали, как быстро и правильно прийти в форму после родов





По мнению доктора Сихам Сокия, сбрасывать вес, который увеличился во время беременности, следует обдуманно, а предпринимать меры для этого необходимо не ранее чем через месяц после родов. Эксперт рекомендует начать с массажа с использованием натуральных масел, позволяющего уменьшить количество жировых отложений в области живота.Специалист также советует перейти на полноценное и сбалансированное питание, отказаться от жирной пищи и сахара, а также употреблять много овощей и фруктов. По мнению доктора, сладости также необходимо исключить из рациона. Грудное вскармливание является важным для полноценного развития малыша и формирования его иммунитета, поэтому не следует от него отказываться. К тому же, в период кормления грудью, организм женщины дополнительно сжигает калории, что помогает решить проблему.Умеренные физические упражнения способствуют похудению, однако перед началом их выполнения необходимо проконсультироваться с доктором. Кроме того, эксперт рекомендует ежедневно пить не менее 2-х литров простой чистой воды.