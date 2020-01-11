Александр Яцко готовится к свадьбе с молодой возлюбленной Дарьей





Как отметил 61-летний Александр Яцко, его избранница не является публичным человеком. Актер испытывает к ней сильные чувства, отмечая, что несмотря на почтенный возраст он оказался способен на пылкость. Артист подчеркнул, что Дарья моложе него и признался, что подготовка к свадьбе идет полным ходом. Как известно, Яцко состоял в браке с коллегой Еленой Валюшкиной, с которой расстался спустя 5 лет после бракосочетания. В семье воспитывались два ребенка.Александр Яцко не забывает о детях, радуясь их достижениям в школе и институте.