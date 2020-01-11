Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно перестала убирать в своей комнате





Очень часто Саша Черно оправдывается за нежелание убирать в своей комнате. Теперь у нее и вовсе появился весомый довод, ведь жена Иосифа Оганесяна ждет первенца, а потому уборка дается ей крайне тяжело. В последнее время звезда реалити-шоу практически не встает с кровати, ее редко можно заметить в эфирах сидящей или стоящей. Всю работу по дому выполнял Иоисиф Оганенян, он же пообещал заботиться об избраннице и всегда ее во всем поддерживать.Тем не менее, видимо, и сам супруг Саши Черно устал постоянно потакать ее прихотям. В последнем эфире Иосиф Оганесян вошел в комнату, где и его и Черно вещи были сложены на диване. Мужчина просто лег сверху, используя одежду вместо подушки. Поклонники не смогли пройти мимо такого, по их мнению, "свинства", и стали в очередной раз писать Черно, что другие люди так не живут и всегда в комнате должен быть порядок.