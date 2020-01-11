Звезда «Дом-2» Никита Уманский закрыл ТВ руками, когда Влад Кадони показал компромат на него
Никита Уманский не смог вести себя сдержанно в тот момент, когда ведущий скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Влад Кадони показал на него компромат. Новые материалы с участником телестройки дала организаторам шоу одна из девушек, которую он обидел.
После того, как Никита Уманский расстался с Клавдией Безверховой, то он пустился во все, как говорится, тяжкие. Молодой человек начал заводить романы не только в рамках шоу, но и за его пределами. В итоге на счету парня немало обиженных представительниц прекрасного пола.
Одна из них любезно предоставила компромат на Никиту Уманского. Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони не стал упускать шанса, чтобы опустить на глазах у всех на общем собрании своего подопечного. Так, на плазменном телевизоре крупным планом было показано мужское достоинство молодого человека.
Такого поступка от девушки, которая ради него была готова прийти в качестве участницы на телестройку Никита не ожидал. Он не нашел другого выхода, как закрыть происходящее на экране собой, а потом и вовсе выключить телевизор.
После того, как Никита Уманский расстался с Клавдией Безверховой, то он пустился во все, как говорится, тяжкие. Молодой человек начал заводить романы не только в рамках шоу, но и за его пределами. В итоге на счету парня немало обиженных представительниц прекрасного пола.
Одна из них любезно предоставила компромат на Никиту Уманского. Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони не стал упускать шанса, чтобы опустить на глазах у всех на общем собрании своего подопечного. Так, на плазменном телевизоре крупным планом было показано мужское достоинство молодого человека.
Такого поступка от девушки, которая ради него была готова прийти в качестве участницы на телестройку Никита не ожидал. Он не нашел другого выхода, как закрыть происходящее на экране собой, а потом и вовсе выключить телевизор.