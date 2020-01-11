Ольга Васильева рассказала о новых отметках в аттестате российских школьников





В ходе проведения общероссийского родительского собрания Ольга Васильева выступила с инициативой оценивать успехи детей по таким предметам, как музыка, физкультура или ИЗО, по двухбалльной системе. Многие школы уже работали, применяя альтернативные способы. В официальном документе об успеваемости ученика, которым является аттестат, было необходимо приводить такие отметки к общепринятым «5», «4» и «3». Новая система позволит отображать в документе оценки «зачтено» или «не зачтено» по таким предметам, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».Право выбора способа отображения успехов учащегося остается за школой. Министр просвещения считает, что уровень индивидуальных способностей ученика к спорту, изобразительному искусству или музыке не должны учитываться при достаточном уровне внимания ребенка к предмету.