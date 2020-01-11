Ткаченко, Шатунов и Хабенский занимались благотворительностью, не привлекая внимание СМИ





Участник хоккейной команды «Локомотив» Иван Ткаченко, который погиб вместе со всей своей командой в авиакатастрофе, оказывал помощь детям с различными заболеваниями. Только после его смерти родные и близкие узнали о его благотворительных пожертвованиях, а также о том, что за 15 минут до катастрофы хоккеист пожертвовал огромную сумму денег больной девочке.Юрий Шатунов воспитывался в детском доме в Оренбурге, где и стартовала его творческая деятельность. Директора заведения певец называл второй мамой, и сейчас постоянно оказывает помощь этому учреждению и хоккейной команде, участником которой был в детстве.Константин Хабенский создал фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга, которому, несмотря на востребованность в актерской деятельности, постоянно уделяет внимание.