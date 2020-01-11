"Об этом не упоминают в фильмах": Названы малоизвестные факты о "Гарри Поттере"





В Хогвартсе все волшебники, не имеющие денег на покупку принадлежностей, получают помощь от школы. Юный Том Реддл перед учебой получил мешочек с галеонами от Дамблдора и приобрел все необходимое без влияния взрослых. В шестой книге Гарри Поттер постоянно следит за Драко Малфоем через карту Мародеров, поскольку подозревал его в службе Темному Лорду. Директор был того же мнения, но не мог показать это, чтобы сохранить жизнь аристократу. После матчей по квиддичу Поттер трижды попадал в больничное крыло.Известно, что после окончания Хогвартса Том Реддл работал в магазине “Горбин и Бэрк”. Как только ему отказали во второй раз в получении должности преподавателя защиты от темных искусств, эта должность стала проклятой.