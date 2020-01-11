Появились первые фото нового Volkswagen Polo для России
Появились первые снимки новой версии Volkswagen Polo для авторынка России. Модель заметили во время тестирования на дорогах.
Интернет-пользователь под ником Cadiol смог сделать кадр предсерийного образца Volkswagen Polo. При взгляде на авто в профиль можно увидеть кузов, похожий на Skoda Rapid. При этом имеются элементы от Volkswagen Jetta и LED-фонари с привычным дизайном радиаторной решетки. Сзади с помощью маскировочной плёнки разработчики создали имитацию оптики старого поколения Polo, но можно рассмотреть очертания похожих на «бумеранги» модулей от Rapid.
При подтверждении сообщений, описывающих предположительную унификацию авто со Skoda Rapid на базе тележки PQ25, силовая гамма у обоих продуктов бюджетного сегмента может оказаться одинаковой. Ожидается, что Polo версии 2020 года получит двигатель объёмом 1,6 л производительностью 90 и 110 «лошадей» с альтернативой в виде турбированного TSI на 125 «лошадок». Для покупателей доступны варианты с механической трансмиссией, 6-диапазонным «автоматом», а также роботизированной КПП 7-DSG.
Интернет-пользователь под ником Cadiol смог сделать кадр предсерийного образца Volkswagen Polo. При взгляде на авто в профиль можно увидеть кузов, похожий на Skoda Rapid. При этом имеются элементы от Volkswagen Jetta и LED-фонари с привычным дизайном радиаторной решетки. Сзади с помощью маскировочной плёнки разработчики создали имитацию оптики старого поколения Polo, но можно рассмотреть очертания похожих на «бумеранги» модулей от Rapid.
При подтверждении сообщений, описывающих предположительную унификацию авто со Skoda Rapid на базе тележки PQ25, силовая гамма у обоих продуктов бюджетного сегмента может оказаться одинаковой. Ожидается, что Polo версии 2020 года получит двигатель объёмом 1,6 л производительностью 90 и 110 «лошадей» с альтернативой в виде турбированного TSI на 125 «лошадок». Для покупателей доступны варианты с механической трансмиссией, 6-диапазонным «автоматом», а также роботизированной КПП 7-DSG.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:38