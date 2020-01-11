На Землю с МКС вернулись модифицированные мыши





Вместе с грузом на корабле Dragon 8 декабря прошлого года на МКС были доставлены 40 мышей с генными мутациями. Все подопытные были отобраны для прохождения эксперимента Rodent Research-19. Исследователи NASA изучают влияние микрогравитации на мышцы, чтобы лучше понять принципы сохранения здоровья астронавтов на орбите и в космосе. Из всех вернувшихся на Землю мышей, около 8 особей имели в два раза повышенную массу скелета. Выяснилось, что астронавты кормили подопытных ингибиторами миостатина.Результаты проведенных исследований помогут не только астронавтам, но и пациентам на Земле.