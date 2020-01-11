"Виноваты монтажеры": Иосиф Оганесян лично выступил против приезда своих родителей на "Дом-2"





Не так давно Саша Черно попала под шквал критики в Сети, в том числе за то, что назвала свою свекровь "приживалкой" и выступила категорически против ее прихода в Периметр. Рапсима Оганесяновна, мать Иосифа Оганесяна, просто изъявила желание помогать молодой мамочке с ребенком, однако Черно сказала, что не хочет, чтобы родственница мужа сидела у нее на шее. Все сказанное попало в один из последних эфиров программы "Дом-2".Теперь же участник реалити-шоу Иосиф Оганесян поспешил оправдать свою супругу. По его словам, решение было принято именно с его подачи, а монтажеры просто неправильно показали моменты разговора с Черно. В очередной раз Оганесян охарактеризовал свою избранницу, как порядочную девушку, ведь она совсем не против прихода его матери, это сам участник проекта хочет обеспечивать и помогать воспитывать ребенка как глава семьи.Примечательно, что словам Иосифа Оганесяна ожидаемо никто не поверил, ведь Черно и без его матери постоянно показывает ужасное поведение и отсутствие манер.