Располневшая звезда "Дом-2" Александра Артёмова рыдает из-за невозможности похудеть
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александра Артемова считает себя жертвой. Она говорит, что из-за того, что нужно кормить грудью, она не может ограничивать себя в еде, а в итоге и похудеть.
После родов, как признается сама Артемова, она страдает от целых десяти лишних килограмм. Однако сесть на диету у девушки не получается, потому что, как только она пытается ограничить себя в еде, то у нее пропадает грудное молоко.
Артемова рассказала, что изначально надеялась, что килограммы уйдут сами по себе сразу после появления малыша. Но не тут-то было. Стоит отметить, что пока дочери участницы еще не исполнилось и четырех месяцев. Она завидует тем мамам, которые умудряются кормить своих малышей грудью, а при этом заметно худеть.
Александра Артемова говорит, что у нее 8 лишних килограмм, из-за которых она не может отправиться на пляж, а также позволить себе надеть короткую юбку с черными колготками. Пока звезда "не жирная", а свою новую внешность оправдывает тем, что приносит себя в жертву дочери.
Ко всему прочему Александра Артемова рассказала, что пока она ест морковь, ее супруг продолжает употреблять «Бигтейсти».
После родов, как признается сама Артемова, она страдает от целых десяти лишних килограмм. Однако сесть на диету у девушки не получается, потому что, как только она пытается ограничить себя в еде, то у нее пропадает грудное молоко.
Артемова рассказала, что изначально надеялась, что килограммы уйдут сами по себе сразу после появления малыша. Но не тут-то было. Стоит отметить, что пока дочери участницы еще не исполнилось и четырех месяцев. Она завидует тем мамам, которые умудряются кормить своих малышей грудью, а при этом заметно худеть.
Александра Артемова говорит, что у нее 8 лишних килограмм, из-за которых она не может отправиться на пляж, а также позволить себе надеть короткую юбку с черными колготками. Пока звезда "не жирная", а свою новую внешность оправдывает тем, что приносит себя в жертву дочери.
Ко всему прочему Александра Артемова рассказала, что пока она ест морковь, ее супруг продолжает употреблять «Бигтейсти».