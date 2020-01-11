Располневшая звезда "Дом-2" Александра Артёмова рыдает из-за невозможности похудеть





После родов, как признается сама Артемова, она страдает от целых десяти лишних килограмм. Однако сесть на диету у девушки не получается, потому что, как только она пытается ограничить себя в еде, то у нее пропадает грудное молоко.Артемова рассказала, что изначально надеялась, что килограммы уйдут сами по себе сразу после появления малыша. Но не тут-то было. Стоит отметить, что пока дочери участницы еще не исполнилось и четырех месяцев. Она завидует тем мамам, которые умудряются кормить своих малышей грудью, а при этом заметно худеть.Александра Артемова говорит, что у нее 8 лишних килограмм, из-за которых она не может отправиться на пляж, а также позволить себе надеть короткую юбку с черными колготками. Пока звезда "не жирная", а свою новую внешность оправдывает тем, что приносит себя в жертву дочери.Ко всему прочему Александра Артемова рассказала, что пока она ест морковь, ее супруг продолжает употреблять «Бигтейсти».