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Мужчины рассказали о лучших местах для поиска второй половинки

Мужчины рассказали социологам о лучших местах для поиска второй половинки. Они отметили, что там можно познакомиться с интеллигентными личностями, которые также достигли успехов в жизни.

Например, сайт знакомств. Чаще всего женщины считаю, что на данных сайтах невозможно найти избранника, который находится в поисках отношений, но успешные мужчины также предпочитают подобные платформы для поиска второй половинки. Всё больше популярным становится спиддейтинг. Людям даётся по 5 минут на общение, по результатам которого они понимают, стоит ли продолжать диалог дальше. Плюсом данного метода является то, что за короткое время можно говорить минимум с 10 представителями противоположного пола. Кроме того, низкая стоимость для участия привлекает всё больше людей.

Казалось бы, в 21 веке знакомиться на улице не модно. Причиной тому может быть то, что девушки, находящиеся в поисках отношений, стремятся не общаться с мужчинами, которые чрезмерно восхищаются их внешними данными. Вероятно, порождением данных реакций может быть страх натолкнуться на преступника. Вот только противоположный пол заявляет, что улица — одно из самых романтичных мест для поиска спутницы жизни. Спортзал также можно рассматривать как отличное место для знакомства. В тренажерном зале можно понаблюдать за физическими данными человека, а также познакомиться. Несмотря на стереотипы, в кафе можно повстречать хорошего спутника жизни. Подобные заведения люди посещают очень часто, поэтому не стоит отказываться от кофе или чая.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:00

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