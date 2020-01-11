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В Австралии трехметровая белая “альфа-акула” погибла после нападения неизвестного существа

У берегов Австралии трехметровая белая “альфа-акула” погибла после нападения неизвестного существа. Ученые исследуют данные с устройства, которое было прикреплено к ее плавнику в момент смерти.

Для отслеживания популяции белых акул и контроля в 2003 году ученые устанавливали на их плавники специальные датчики. Одна из особей, трехметровая “альфа-акула”, через несколько месяцев исчезла, а ее устройство было выброшено на берег. Оно показало: неожиданно особь резко опустилась на большую глубину, так как неизвестный хищник утащил ее на дно. После этого температура повысилась с 7,7 градусов до 25,5. Специалисты связывают это с попаданием акулы в желудок некоего морского обитателя. Через 8 дней устройство плавно поднялось с глубины на поверхность и попало обратно к исследователям. Ученые предполагают, что хищница была поглощена, а оставшиеся отходы вышли естественным путем. При этом датчик оказался нарушен кислотой.

Исследователи не исключают, что неизвестным хищником может стать касатка аномальных размеров, поскольку они изредка питаются акулами. Однако эту теорию ставит под сомнение тот факт, что глубина погружения является слишком большой для данных обитателей морей.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00

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