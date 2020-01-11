Вера Брежнева похвасталась «густыми усами»

Известная исполнительница разместила временную публикацию, в которой с помощью фоторедактора добавила к своему образу густые усы. В пояснении она объяснила это явление тем, что во время отдыха не хочется бриться. Внешний вид Веры Брежневой во время отпуска прекрасен – певица распустила волосы и украсила уши легкими сережками-гвоздиками с камнем. В руках исполнительница держит книгу, а под головой находится подушка. Предположительно, звезда избрала пассивный вид отдыха для того, чтобы восстановить силы после напряженного предновогоднего графика.В одной из последних публикаций на своей странице в Instagram певица призналась, что за два месяца напряженной работы очень устала. Новый год она встретила в компании своей команды без ночного застолья, а в первый день ей удалось полноценно выспаться. Порадовал артистку факт, что в отличии от многих ей не пришлось приводить себя в форму после праздников.