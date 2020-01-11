"Наука или мифы": Ученые высказали свое мнение по поводу возможности существования привидений





Многие люди верят в то, что умерший человек остается среди живых в виде бесплодного духа. Другие полагают, что привидения являются телепатическими сущностями, спроецированными в реальный мир из собственного воображения. Эксперты обращают внимание на противоречивость идеи о существовании фантомов. До этого времени нет научного объяснения возможности таких якобы «духов» проходить сквозь стены, держать предметы и издавать звуки. Поиском призраков занимаются так называемые охотники, которые используют изобретательные методы, чтобы якобы распознать их присутствие. Все они утверждают, что действуют научными методами, вот только ни один из детекторов не смог обнаружить этих существ.Эксперты обращают внимание на законы физики. Согласно теории Альберта Эйнштейна, энергию невозможно создать или уничтожить, а она только изменяет свою форму. Исходя из этого ученые сделали вывод, что после смерти человека она освобождается в форме тепла и поглощается животными и растениями.