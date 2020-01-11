Учёные рассказали о 8 химических веществах в быту, которые разрушают эндокринную систему





От состояния эндокринной системы зависит самочувствие человека. Избыточный вес, постоянная усталость, сексуальная дисфункция, гормональные расстройства или бесплодие являются признаками проблем. Это может влиять не только на организм, но и на внешний вид. Поэтому эксперты предлагают ограничить применение некоторых источников. Например, предметы личной гигиены, в которых содержатся фталаты, негативно влияют на состояние здоровья человека. Также необходимо обратить внимание на питьевую воду, которая поступает из городских коммуникаций. В ней содержится много опасных соединений, таких как мышьяк, атразин и перхлорат. Не стоит употреблять ее прямо из-под крана, ведь это опасно. Необходимо обязательно применять специальные фильтры или пить дистиллированную воду.Консервы, которые могут быть источником бисфенола А, негативно влияют на эндокринную систему. Также необходимо обратить внимание на овощи и фрукты. Данные продукты могут обрабатываться пестицидами, гербицидами и другими химикатами, способными вызывать риск развития эндокринных нарушений. Кроме этого, в данный список входят кухонные принадлежности, которые изготовлены из пластика. Посуда с антипригарным покрытием, водо- и грязеотталкивающим эффектом может быть опасна для здоровья. Она может содержать перфторалкильные вещества, которые оказывают токсично влияют на организм. Химикаты, содержащиеся в составе чистящего средства и кассовые чеки, на которых присутствует бисфенол А, также могут нанести вред организму.