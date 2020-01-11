Поклонники заподозрили Хью Джекмана в изменах супруге Деборе Ли Фурнесс
Поклонники заподозрили голливудского актера Хью Джекмана в изменах супруге Деборе Ли Фурнесс. На снятых папарацци кадрах звезду назвали “флиртующим” с коллегой Брук Шилдс.
Хью Джекман и Дебора Ли Фурнесс вместе уже больше 23 лет, но недавно поклонники заподозрили проблемы в отношениях пары из-за “флирта” актера с Брук Шилдс. Актеры встретились на улице и мило побеседовали, обмениваясь улыбками, что засняли на фото папарацци. Очевидцы в социальных сетях заметили, что у Шилдс было “игривое” настроение, а разговаривала она с коллегой с признаками кокетства. На прощание актер поцеловал звезду, что для публики стало почти доказательством его неверности супруге.
Некоторые вступились за Джекмана, отметив, что он всегда трепетно относится к жене, а поцелуй с Шилдс называют проявлением дружеских чувств.
Хью Джекман и Дебора Ли Фурнесс вместе уже больше 23 лет, но недавно поклонники заподозрили проблемы в отношениях пары из-за “флирта” актера с Брук Шилдс. Актеры встретились на улице и мило побеседовали, обмениваясь улыбками, что засняли на фото папарацци. Очевидцы в социальных сетях заметили, что у Шилдс было “игривое” настроение, а разговаривала она с коллегой с признаками кокетства. На прощание актер поцеловал звезду, что для публики стало почти доказательством его неверности супруге.
Некоторые вступились за Джекмана, отметив, что он всегда трепетно относится к жене, а поцелуй с Шилдс называют проявлением дружеских чувств.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30