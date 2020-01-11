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На Нюрбургринге замечен прототип обновленного BMW 4 серии

На трассе Нюрбургринг заметили прототип новой версии BMW 4 серии. Множество «шпионских» снимков и роликов позволяют предположить, что очередная модификация скоро дебютирует.

Тестовые образцы немецкой компании закрыты камуфляжной плёнкой, скрывающей детали экстерьера. Ранее на дорогах были замечены версии с крупными фальшрадиаторными решётками. Прототип укомплектован серийными модулями оптических элементов. Трубы выхлопной системы выполнены с трапециевидным сечением и, вероятно, сохранят эту форму.

Вдобавок, имеется возможность оценить салон транспортного средства. Поблизости от дисплея системы мультимедиа размещена цифровая «приборка». Узкие отверстия вентиляции HVAC расположены в пределах центральной консоли, тогда как элементы контроля климатической системы конструкторы поместили чуть ниже. Все признаки указывают на скорую официальную презентацию авто. Компания BMW сообщает, что спортверсия M4 GT3 появится во второй половине 2020-го, что приводит специалистов к мысли о подготовки двух авто к дебютному показу примерно в одно и то же время. Вдобавок, известно, что продукт 4-й серии появится также в кузове родстер. На сегодня остаётся неизвестным, станет ли презентация проводится сразу с версией купе, либо её отложат на более поздний срок.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:38

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