Королева Елизавета II созвала на экстренное совещание потомков из-за решения герцогов Сассекских
Королева Елизавета II созвала на экстренное совещание потомков. Она отдала поручение придумать занятие для герцогов Сассекских, чтобы сохранить за ними титулы.
Елизавету II очень разгневало решение принца Гарри и Меган Маркл об автономности и снятии полномочий королевских особ. Переезд супругов в Канаду дополнительно подлил масла в огонь. Из-за этих событий королева созвала экстренное совещание со всеми членами семьи, чтобы обсудить поведение герцогов Сассекских, которое она считает неприемлемым.
На совещание прибыли представители четырех королевских дворов - Букингемский и Кенсингтонский, Кларенс-хаус и команда Сассекса. В ходе обсуждения Елизавета II поручила найти для принца Гарри и Меган Маркл дело в королевской семье, чтобы удержать их рядом. Сроки поставлены кратчайшие – несколько дней.
Монарху не полагается открыто показывать свои эмоции, поэтому королева тщательно их скрывает. Тем не менее, инсайдеры сообщают, что Елизавета II была в ярости из-за неподобающего поведения потомков. Возможно, такой жест принц Гарри и Меган Маркл сделали, поскольку хотят заняться чем-то другим. Семья в этом случае поможет им определиться без таких резких выпадов, как освобождение от титула.
Елизавету II очень разгневало решение принца Гарри и Меган Маркл об автономности и снятии полномочий королевских особ. Переезд супругов в Канаду дополнительно подлил масла в огонь. Из-за этих событий королева созвала экстренное совещание со всеми членами семьи, чтобы обсудить поведение герцогов Сассекских, которое она считает неприемлемым.
На совещание прибыли представители четырех королевских дворов - Букингемский и Кенсингтонский, Кларенс-хаус и команда Сассекса. В ходе обсуждения Елизавета II поручила найти для принца Гарри и Меган Маркл дело в королевской семье, чтобы удержать их рядом. Сроки поставлены кратчайшие – несколько дней.
Монарху не полагается открыто показывать свои эмоции, поэтому королева тщательно их скрывает. Тем не менее, инсайдеры сообщают, что Елизавета II была в ярости из-за неподобающего поведения потомков. Возможно, такой жест принц Гарри и Меган Маркл сделали, поскольку хотят заняться чем-то другим. Семья в этом случае поможет им определиться без таких резких выпадов, как освобождение от титула.