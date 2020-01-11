Королева Елизавета II созвала на экстренное совещание потомков из-за решения герцогов Сассекских





Елизавету II очень разгневало решение принца Гарри и Меган Маркл об автономности и снятии полномочий королевских особ. Переезд супругов в Канаду дополнительно подлил масла в огонь. Из-за этих событий королева созвала экстренное совещание со всеми членами семьи, чтобы обсудить поведение герцогов Сассекских, которое она считает неприемлемым.На совещание прибыли представители четырех королевских дворов - Букингемский и Кенсингтонский, Кларенс-хаус и команда Сассекса. В ходе обсуждения Елизавета II поручила найти для принца Гарри и Меган Маркл дело в королевской семье, чтобы удержать их рядом. Сроки поставлены кратчайшие – несколько дней.Монарху не полагается открыто показывать свои эмоции, поэтому королева тщательно их скрывает. Тем не менее, инсайдеры сообщают, что Елизавета II была в ярости из-за неподобающего поведения потомков. Возможно, такой жест принц Гарри и Меган Маркл сделали, поскольку хотят заняться чем-то другим. Семья в этом случае поможет им определиться без таких резких выпадов, как освобождение от титула.