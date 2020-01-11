Компания Volkswagen представила линейку авто в спецверсии United





При этом авто в спецификации United получили окраску Atlantic Blue Metallic. Новинка укомплектована затенёнными стёкла и надписями на нескольких участках корпуса. Помимо этого, компания-производитель предлагает сделать новую отделку интерьера. В перечень допоборудования включены информационные и навигационные пакеты, Climatronic, а также возможность авторегулировки оптики и сенсор дождя.В расширенном наборе опций Uniter Plus поставляются более массивные колёсные диски. Имеется цифровой кокпит и тёмная отделка свода интерьера. Помимо этого, для ряда продуктов предусмотрена установка спортпакета R-Line. Как отмечают в представительстве марки, транспортные средства уже доступны для оформления заказа на территории Европы.