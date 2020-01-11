Тараканье молоко может стать “суперфудом” будущего





Ученые пришли к выводу, что вещество, использующееся для вскармливания потомства Diploptera punctata, является весьма полезным для организма человека. В будущем данное “тараканье молоко” может стать выгодным и питательным вариантом в сложных условиях. В данном продукте содержатся все аминокислоты, необходимые человеку, а также жидкость богата белками, углеводами и липидами. Его смогут употреблять люди с непереносимостью лактозы, но главным недостатком такой пищи является повышенная калорийность. В 250 мл “суперфуда” содержится 700 калорий, что в три раза больше, чем в обычном молоке.Исследователи отметили, что пока не изобретена формула эффективного и бюджетного извлечения “тараканьего молока”. На данный момент из-за производства 100 мл жидкости погибает около тысячи самок и эмбрионов.