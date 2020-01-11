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Тараканье молоко может стать “суперфудом” будущего

Объединенная исследовательская группа, представляющая научные центры Индии, Японии, Франции, Канады и США, выявила большой потенциал в тараканьем молоке. Этот продукт может стать “суперфудом” будущего.

Ученые пришли к выводу, что вещество, использующееся для вскармливания потомства Diploptera punctata, является весьма полезным для организма человека. В будущем данное “тараканье молоко” может стать выгодным и питательным вариантом в сложных условиях. В данном продукте содержатся все аминокислоты, необходимые человеку, а также жидкость богата белками, углеводами и липидами. Его смогут употреблять люди с непереносимостью лактозы, но главным недостатком такой пищи является повышенная калорийность. В 250 мл “суперфуда” содержится 700 калорий, что в три раза больше, чем в обычном молоке.

Исследователи отметили, что пока не изобретена формула эффективного и бюджетного извлечения “тараканьего молока”. На данный момент из-за производства 100 мл жидкости погибает около тысячи самок и эмбрионов.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04

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