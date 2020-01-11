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Возлюбленная Данко Мария Силуянова продаёт их совместное имущество

Недавно Мария Силуянова на своей странице в Instagram начала продавать совместное с певцом Данко имущество. Как объяснила позднее диджей, пара приняла решение переехать в Ялту и избавиться от особняка и катера.

Недавно Мария Силуянова вызвала волнения среди подписчиков своего Instagram. Дело в том, что диджей продает трехэтажный загородный особняк, который расположен в поселке Озерецкое, и роскошный катер, предназначенный только для пресной воды. За дом певец и его возлюбленная планируют выручить 11 миллионов рублей, а катер продают за 3 миллиона рублей. Соответствующие фотографии молодая особа разместила у себя в микроблоге. Из-за данных публикаций поклонники пары встревожились и решили, что у Данко и Силуяновой возникли финансовые трудности, которые побудили их расстаться с жильем и любимой «игрушкой».

В свою очередь, Мария Силунова успокоила всех и рассказала, что приняла решение перебраться в Ялту. Из-за этого паре не нужен дом и катер. В довершении диджей удостоверила потенциальных покупателей в хорошем техническом состоянии транспорта. Стоит напомнить, что ранее Данко состоял в гражданским браком с моделью Натальей Устименко, которая родила ему двух дочерей – старшую Софию и младшую Агату, которой медики поставили диагноз ДЦП. Поначалу певец принимал активное участие в воспитании девочки, однако спустя некоторое время Данко встретил новую возлюбленную и принял решение уйти из семьи. На данный момент он почти не общается с детьми и бывшей супругой, которой приходится справляться со всем одной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:50

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