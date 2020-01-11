Смартфон OnePlus 8 оказался быстрее модели OnePlus 7 примерно на 20-30%





По имеющимся данным, программа проверки показала высокий результат, а информация была собрана после тестирования OnePlus 8. Устройство получило кодовый индекс GAILEI IN2023. Девайс создан с использованием процессора Snapdragon 865, что и стало причиной разницы в производительности.Модель OnePlus 8 укомплектована ОЗУ объёмом 12 Гб. В качестве оболочки используется Android 10. Предположительно, в составе конфигурации будет использоваться 5G-модем типа Snapdragon X55. При этом базовые параметры смартфона уже известны, однако период выпуска пока не назван конкретной датой. В сообщениях фигурирует весна 2020 года.