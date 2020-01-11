Китайцы живут дольше из-за достижений страны в области науки и техники





В Китае всего небольшая часть площади занята пахотными землями, но при этом эта территория кормит пятую часть населения планеты. Продовольственная безопасность является одним из высших приоритетов. Эта область постоянно совершенствуется благодаря многочисленным исследованиям. Основным направлением изучения является поиск баланса между увеличением урожайности риса и его вкусовыми качествами. Ученые применяют современные достижения генной инженерии, молекулярной селекции для того, чтобы максимально адаптировать сорта под потребности потребителя.Очень много исследований проводится в области медицины. Ученые разрабатывают новые методы лечения, исследуют причины появления заболеваний, находят лекарства против различных недугов. Например, недавно специалисты запатентовали метод малоинвазивного лечения рака легких, который сокращает время реабилитации пациента. После операции человек может вставать уже через несколько часов, а выписывается домой через три дня.Много внимания исследователи уделяют охране окружающей среды. Электростанции, работающие на угле, показывают теперь сверхнизкие показатели загрязнения. Это получилось благодаря разработке новейшей системы выбросов. Технология позволяет быстрее и дешевле вычленить из воздуха загрязняющие вещества.