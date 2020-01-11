Названы малоизвестные факторы, влияющие на развитие интеллекта у детей





Они советуют родителям наблюдать за ростом головы ребенка в первый год, поскольку эти параметры и уровень интеллекта зачастую связаны. В результате наблюдения за развитием 600 детей выяснилось, что имеющие большие объемы мозга в младенчестве школьники показали более высокие результаты теста на уровень интеллекта. Также дети рождаются с повышенным потенциалом, если их родители имеют достаточный уровень образованности, а матери не страдают от послеродовой депрессии. Ученые доказали, что для лучшего развития ребенку нужно грудное молоко, обеспечивающее организм питательными микроэлементами.Психологи уверены, что интеллект ребенка формирует также отношение в семье. В частности, дети вырастают более умными, если росли в окружении доверия и уважения.