В Индонезии найдены десять новых видов певчих птиц





Новые виды певчих птиц населяют территорию островов Талиабу, Пеленг, а также Батудака. Эти зоны долгое время оставались почти неизученными, несмотря на богатое биоразнообразие. Во время ледниковых периодов данные области не были связаны с сушей из-за того, что окружены глубокими водами. Это позволило получить уникальные эндемичные виды. В частности, ученые обнаружили два вида, относящихся к роду пеночек. Для поиска новых птиц они ориентировались на пение особей. Таким образом была найдена крошечная птица коричневого цвета, названная певчим сверчком.Анализ ДНК предоставил подтверждения того, что эти виды действительно являются новыми. Авторы исследования подчеркнули важность защиты птиц на островах, поскольку они обитают только здесь, что делает пернатых более уязвимыми.