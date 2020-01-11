Компания Apple зарегистрировала патент на устройство Pencil





Патент описывает технологию, согласно которой низкопрофильный сенсор размещается на стилусе с тактильным вводом, а его позиция выбрана на основании естественного места захвата конечного пользователя. Сенсорный датчик, зафиксированный на устройстве, может проводить считывание конкретных жестов. В заявлении на патент от специалистов Apple указано, что разработка может применяться в целях выявления касания в 2-х либо 3-х точках.Пользователь может приложить палец к месту захвата, а стилус выявит конечную ёмкость, индуцируемую в спецдатчике. Последовательность касаний в границах диапазона использования стилуса может быть воспринята как жест. Устройство пользуется ёмкостным сенсором в качестве механизма защиты от случайного постукивания по аналогии с определением «скользящего жеста». Компания Apple намеревалась убедиться, что патент охватывает все элементы защищаемой технологии, которая используется в стилусе. Новинка, вероятно, будет оснащена дактилоскопическим сенсором, который используется для проверки доступа к Apple Pay. В соответствии с имеющимися данными, выпуск устройства стоит ожидать в 2020 году.