Настя Каменских стала напоминать школьницу из-за новой прически с косичками

В настоящий момент Настя Каменских вместе с супругом Алексеем Потапенко отдыхают в Мексике. Знаменитость с удовольствием делится фотографиями с курорта с подписчиками в Instagram. Недавно знаменитость изменила прическу, украсив себя несколькими косичками. В сочетании с бело-желтым свитшотом и облегающими шортами получился новый яркий и озорной образ, который высоко оценили поклонники. Кто-то из фолловеров сравнил артистку с героем рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона», который с течением времени молодел.В фотосессиях супруги нередко принимает участие рэпер Потап. Звезды выглядят гармонично и всегда позитивно. Это нередко отмечают подписчики в комментариях. Знаменитости в последнее время часто демонстрируют свои чувства на публике и в соцсетях. Многие поклонники признаются, что не только творчество, но и фотографии кумиров поднимают настроение.