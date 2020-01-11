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Настя Каменских стала напоминать школьницу из-за новой прически с косичками

Настя Каменских похвасталась новой прической с косичками. Поклонники отметили, что певица стала похожа на озорную школьницу, свежий образ значительно омолодил знаменитость.
Настя Каменских стала напоминать школьницу из-за новой прически с косичками

В настоящий момент Настя Каменских вместе с супругом Алексеем Потапенко отдыхают в Мексике. Знаменитость с удовольствием делится фотографиями с курорта с подписчиками в Instagram. Недавно знаменитость изменила прическу, украсив себя несколькими косичками. В сочетании с бело-желтым свитшотом и облегающими шортами получился новый яркий и озорной образ, который высоко оценили поклонники. Кто-то из фолловеров сравнил артистку с героем рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона», который с течением времени молодел.

В фотосессиях супруги нередко принимает участие рэпер Потап. Звезды выглядят гармонично и всегда позитивно. Это нередко отмечают подписчики в комментариях. Знаменитости в последнее время часто демонстрируют свои чувства на публике и в соцсетях. Многие поклонники признаются, что не только творчество, но и фотографии кумиров поднимают настроение.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

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