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Медики рассказали о трех природных средствах для лечения язвы желудка

Медики рассказали о трёх природных средствах, которые используются для лечения язвы желудка. Среди них они выделяют капустный сок, мёд и лакрицу (солодка).

Язвенное заболевание желудка является одним из самых распространенных патологий среди болезней ЖКТ. Оно зачастую образуется по причине попадания в организм инфекции Helicobacter pylori, однако есть и другие факторы, нарушающие баланс среды органа. Эксперты рассказали, что причинами могут быть чрезмерное употребление спиртных напитков и копчёностей , злоупотребление противовоспалительными лекарствами, стресс. Три натуральных продукта могут стать отличным дополнением к лечению болезни. Например, в соке капусты много витамина С. Учёные провели эксперимент, в ходе которого предлагали пациентам употреблять литр напитка в день.

Через 7-10 дней лечения было выявлено улучшение в состоянии здоровья пациентов. Мёд также является антиоксидантом, который повышает качество зрения и может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. Некоторые исследования показывают, что он может способствовать заживлению ран и язв и даже помогает в борьбе с Helicobacter pylori. Солодка, которую используют для лечения язв желудка, не имеет отношения к сладостям. Данное растение стимулирует желудок и кишечник для выработки большего количества слизи. Она защищает слизистую оболочку органа и ускоряет заживление язв. Дополнительная слизь помогает уменьшить боль, которая связана с воспалительными процессами. Согласно проведённым исследованиям, в солодке содержатся соединения, помогающие предотвратить развитие Helicobacter pylori.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:09

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