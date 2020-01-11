Анастасия Волочкова поделилась архивным фото с дочерью

Дочь Анастасии Волочковой в своем микроблоге тоже показала кадр с матерью, который балерина опубликовала в своем аккаунте. Звезда призналась, что любит просматривать архивные фото, а также назвала себя с дочерью “милашками”. Волочкова позирует рядом с Ариадной, которой на снимке нет и года. Фотография оформлена в розовых тонах, а в комментариях под ней поклонники выразили свое восхищение.Как известно, Анастасия Волочкова родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. На данный момент танцовщица находится в Таиланде на отдыхе с возлюбленным, которого скрывает от публики.