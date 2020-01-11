Появилась информация о новом поколении Mitsubishi Outlander





Создавать новинку будут на базе платформы, созданной экспертами Renault-Nissan. В соответствии с данными производителя, внедорожник получит подзаряжаемый гибридный силовой агрегат. Какая именно платформа станет использоваться, на сегодня остаётся неизвестно.При этом экстерьер нового концепта будет основан на дизайне Engelberg Tourer. Модель Outlander PHEV актуального поколения смогла стать наиболее востребованным гибридом на территории Европы, поскольку очередное поколение позволит закрепить успех авто и повысить объём реализации. Согласно словам Луара, в этом году инженеры покажут дополнительный компактный кроссовер, но название продукта в компании не раскрыли.