Алла Пугачева удивила помолодевшим видом во время похода в кино с детьми и мужем
Алла Пугачева отправилась в кино вместе с семьей, выбрав эффектный образ. Стиль помолодевшей Примадонны фанаты оценили после того, как Максим Галкин опубликовал новое совместное фото в Instagram.
На кадре Алла Пугачева запечатлена в бежевой молодежной куртке, узких джинсах, красной кофте и с ярким алым маникюром. Звезда дополнила образ очками и массивным кольцом в тон ногтям. Фолловеры высоко оценили стиль звезды, а также похвалили ее пышную прическу, назвав кудряшки “милыми”. Вместе с супругой запечатлен Максим Галкин, а также на фото позируют дети пары. Звездная семья в полном составе отправилась в кино.
Под фото восторженными комментариями поделились многочисленные поклонники артистов и их коллеги, в частности, Алика Смехова, Анита Цой, Игорь Гуляев, Александр Ревва, Иосиф Пригожин и многие другие.
На кадре Алла Пугачева запечатлена в бежевой молодежной куртке, узких джинсах, красной кофте и с ярким алым маникюром. Звезда дополнила образ очками и массивным кольцом в тон ногтям. Фолловеры высоко оценили стиль звезды, а также похвалили ее пышную прическу, назвав кудряшки “милыми”. Вместе с супругой запечатлен Максим Галкин, а также на фото позируют дети пары. Звездная семья в полном составе отправилась в кино.
Под фото восторженными комментариями поделились многочисленные поклонники артистов и их коллеги, в частности, Алика Смехова, Анита Цой, Игорь Гуляев, Александр Ревва, Иосиф Пригожин и многие другие.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:54