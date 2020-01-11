Алла Пугачева удивила помолодевшим видом во время похода в кино с детьми и мужем

На кадре Алла Пугачева запечатлена в бежевой молодежной куртке, узких джинсах, красной кофте и с ярким алым маникюром. Звезда дополнила образ очками и массивным кольцом в тон ногтям. Фолловеры высоко оценили стиль звезды, а также похвалили ее пышную прическу, назвав кудряшки “милыми”. Вместе с супругой запечатлен Максим Галкин, а также на фото позируют дети пары. Звездная семья в полном составе отправилась в кино.Под фото восторженными комментариями поделились многочисленные поклонники артистов и их коллеги, в частности, Алика Смехова, Анита Цой, Игорь Гуляев, Александр Ревва, Иосиф Пригожин и многие другие.