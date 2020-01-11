Николай Басков презентовал щенка цвергшнауцера юному певцу Максиму Панасенко





Мальчик, который выступил со звездой является учеником Красногорской детской музыкальной школы имени Наседкина. Преподаватель юного исполнителя рассказала, что редакторы Первого канала вышли с ней на связь и пригласили юного участника на шоу. До последнего было неизвестно, с кем предстоит петь Максиму Панасенко.Николай Басков и Максим Панасенко исполнили песню на итальянском языке. В неаполитанской композиции речь шла о влюбленном солдате. После выступления «Золотой голос России» поинтересовался у редакторов программы, какой новогодний подарок хотел бы получить ребенок. Получив информацию, знаменитость лично занялся поисками собаки нужной породы, которую позже подарил юному дарованию. Максим Панасенко был очень рад получить такой презент от звезды.Николай Басков является одним из самых популярных исполнителей России. Билеты на его концерты всегда раскупаются в считанные дни. Публика с удовольствием слушает как старые песни в исполнении кумира, так и новые хиты.