Компания Chery зарегистрировала марку Exeed в РФ





Этот бренд выпускает преимущественно вседорожники. Согласно предварительным сведениям, основным представителем Exeed в РФ станет кроссовер TXL. Длина данного транспортного средства заявлено на уровне 4,775 м. Авто использует бензиновый силовой агрегат, объём которого составляет 1,6 л, а производительность - 197 «лошадок».Силовой агрегат функционирует в комплекте с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Привод этого авто предусмотрен исключительно передний. Стоимость модели TXL на авторынке РФ на сегодня не раскрывается. В КНР начальная комплектация авто составляет 135,9 тысячи юаней, что эквивалентно порядка 1,2 млн рублей.