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Ученые сняли на камеру животных в зоне отчуждения Фукусимы

Недавно стало известно, что после аварии на АЭС в Фукусиме учёные впервые зафиксировали рост популяции животных в дикой природе. С помощью камер стало возможным отследить, что отсутствие человека оказывает большее влияние на процесс, чем облучение радиацией.

После трагедии животные постепенно восстанавливали своё пространство. Как показало исследование, отсутствие вторжения человека больше чем достаточно для роста популяции дикой природы. После того, как людей эвакуировали из зоны Фукусимы, территорию заняли млекопитающие среднего и крупного размера. Эксперты проанализировали больше 267 тысяч кадров и обнаружили 20 видов, в том числе дикого кабана, японского зайца, макаку, фазана и лису. Биолог Джеймс Бисли из Университета Джорджии сообщает, что увеличилось количество данных видов после ухода людей.

Исследование сосредоточили в трёх районах вокруг АЭС: один имеет высокое содержание загрязнения и вход сюда запрещен, во втором промежуточное содержание опасных веществ, а в третьем наблюдается фоновая радиация и есть открытый доступ. Исследователи разместили 120 камер вокруг данной территории и смогли получить подтверждения своей теории. Также как и в Чернобыле, где на данный момент живут бурые медведи, зубры, волки и другие животные, аналогичные особи тоже возвращаются в Фукусиму, особенно они предпочитают места, где нет людей. О состоянии здоровья отдельных видов специалисты пока не дают комментариев.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:46

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