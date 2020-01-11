Дочь Даны Борисовой Полина сама сделала шаг к примирению с матерью после конфликта





В своем микроблоге Дана Борисова рассказала, что уже вернулась из Таиланда и смогла наладить отношения с наследницей. При этом Полина Аксенова самостоятельно сделала первый шаг навстречу. Телеведущая отметила, что не понимает “спектакль” с полицией, предположив, что в этом может быть виноват отец ребенка. Приближенные к семье артистки считают, что Полина Аксенова таким образом обратила внимание звездной матери на свой проблемы, поскольку та почти все время занимается написанием книги.Как известно, в конце декабря 2019 года Полина Аксенова заявила, что Дана Борисова снова начала принимать запрещенные препараты, что отрицала телеведущая, предоставив медицинские заключения.