Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7





Трехрядный кроссовер выпущен на основе чешской модели Skoda Karoq и по своим габаритам похож на японский Nissan X-Trail. Его экстерьер имеет много общего с авто Jetta VS5, включая заднюю оптику, а также линии остекления. Новая версия SUV оснащена современным блоком управления климатом в салоне, сенсорным дисплеем и увеличенный экраном комплекса мультимедиа.В движение авто приводится 4-литровым силовым агрегатом TSI мощностью 150 «лошадок». Он работает в паре с 6-секционной автоматической трансмиссией Aisin. Стоимость VS7 в КНР начинается с планки 111,8 тысячи юаней, что эквивалентно около 988 тысяч рублей. На территории РФ Jetta VS7 не сможет появиться, однако вместо этого россиянам предлагают к покупке Skoda Karoq на той же платформе.