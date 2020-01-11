В архивах Ивана Бортника найдена ранняя версия песни “Райские яблоки” Владимира Высоцкого





Обнаружить запись песни удалось в процессе подготовки к открытию выставки “Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…”. Посвящалась экспозиция дружеским отношениям, связывавшим Бортника и Высоцкого. До обнаружения наиболее ранней версии композиции, написанной в 1976 году, было известно два основных варианта. Один из таковых начинался со слов “Я умру, говорят”, пока второй — “Я когда-то умру”. Выяснилось, что первая работа служила посвящением Вадиму Туманову, а также Марине Влади.Жильцов также обратил внимание на то, что песня “Райские яблоки” исполняется автором в трех вариантах, где она может начинаться как вальс. Кроме того, в зависимости от версии могло меняться также и музыкальное сопровождение.