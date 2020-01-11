Александр Кокорин в Дубае провел время в компании Валерии и Иосифа Пригожина





Несколько месяцев назад Александр Кокорин освободился из колонии, а недавно его заметили в ресторане Дубая в компании супруги и отечественных звезд. По словам очевидцев, Егор Крид постоянно обнимал свою возлюбленную. Иосиф Пригожин и Кокорин обсуждали что-то, а все остальные вели себя не вызывающе. Публика считает, что звезды обсуждали новый проект, но его детали неизвестны широкой общественности. В заведении рассказали, что компания заказывала чай, вино и легкие закуски, а беседы за столом велись о футболе и музыке.Ранее Кокорина и Егора Крида заметили в ночном клубе Дубая Base. Знаменитостей сопровождали два охранника.