Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова намекает, что скоро будет праздновать с друзьями не только свой день рождения
В последнее время ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выглядит счастливой, что уже успели заметить окружающие. Она не только выкладывает в личном Instagram посты с любимым, но и намекает на то, что вскоре сможет отметить не только свой день рождения, но и свадьбу.
После того, как Ольга Бузова рассекретила свою любовную связь с Давидом Манукяном, в ее личном блоге начало появляться много комментариев в адрес друг друга, а также фото. Сначала пара отдыхала в Куршевеле и в подробностях рассказывала своим фанатам, как проводит время.
Теперь Ольга Бузова находится в Таиланде. Неизвестно, правда, где сейчас Давид Манукян. Он на время словно пропал из социальных сетей. Молодой человек не публикует ни фото, ни видео, но постоянно ставить сердечки под снимками возлюбленной и пишет милые комментарии.
Певица уже успела увидеться со своими старыми подругами - супругой Александра Самедова Юлией и избранницей Олега Кузьмина Варварой.
В Сети Ольга Бузова опубликовала совместный снимок отметив, что необходимо чаще видеться и уже совсем скоро поводов станет больше. Поклонники звезды тут же пришли к выводу, что речь идет о возможной свадьбе.
После того, как Ольга Бузова рассекретила свою любовную связь с Давидом Манукяном, в ее личном блоге начало появляться много комментариев в адрес друг друга, а также фото. Сначала пара отдыхала в Куршевеле и в подробностях рассказывала своим фанатам, как проводит время.
Теперь Ольга Бузова находится в Таиланде. Неизвестно, правда, где сейчас Давид Манукян. Он на время словно пропал из социальных сетей. Молодой человек не публикует ни фото, ни видео, но постоянно ставить сердечки под снимками возлюбленной и пишет милые комментарии.
Певица уже успела увидеться со своими старыми подругами - супругой Александра Самедова Юлией и избранницей Олега Кузьмина Варварой.
В Сети Ольга Бузова опубликовала совместный снимок отметив, что необходимо чаще видеться и уже совсем скоро поводов станет больше. Поклонники звезды тут же пришли к выводу, что речь идет о возможной свадьбе.